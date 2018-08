Acusado de matar apenado é condenado a 19 anos de prisão

Em sessão de julgamento realizada nesta quarta-feira, 22, o Tribunal do Júri da comarca de Vilhena, condenou a 19 anos de reclusão, Heli Jaques Braga, vulgo “Frewilly” pelo homicídio contra Sandro Lima Barbosa.

O crime aconteceu em 15 de setembro de 2014, na Rua 1701, no Bairro Jardim Primavera, em Vilhena. O motivo do crime seria uma pendência entre o réu e a vítima não esclarecida.

A sessão de julgamento, ocorrido no Fórum Desembargador Leal Fagundes, foi presidida pela Juíz de Direito, Fabrício Amorim, com participação do promotor de justiça João Paulo Lopes e o defensor público Matheus Lichy, que apresentaram as teses de acusação e defesa, respectivamente.

O julgamento iniciou com os interrogatórios realizados pela defesa e acusação em três testemunhas e o réu.

De acordo com o representante do MP, o réu é um criminoso de carreira e pediu para os jurados a analisar sua personalidade. Além disso, o promotor disse que as imagens das câmeras de segurança da polícia militar mostram o réu no momento do crime.

Para defesa na sua tese, houve falhas na investigação que acusa Heli ser autor do crime. E as testemunhas ouvidas no caso não presenciaram o momento do fato.

RÉPLICA

Segundo a promotoria, semanas depois do crime, nos interrogatórios na Delegacia e no Fórum, o réu contava varias versões. E pediu para os jurados reprovarem a conduta de Heli e que as provas indicam que ele é autor de atirar em Sandro que causou sua morte.

TRÉPLICA

A defesa rebateu que as imagens não são claras e convincentes que é réu é autor dos disparos e as provas levantadas pela Polícia Civil não tem garantia nenhuma e apenas indícios. Relembre AQUI

Texto e foto: Extra de Rondônia