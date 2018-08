Acusado de matar homem que furtou sua residência é condenado a 9 anos de prisão

Em sessão de julgamento realizada nesta quinta-feira, 23, o Tribunal do Júri da comarca de Vilhena, condenou a 9 anos de reclusão, Wellington Neres Pereira pelo homicídio contra Robson Ferreira, vulgo “ Vilão”.

O crime aconteceu em 21 de março de 2013, na Rua D, setor chacareiro em Vilhena. O motivo do crime seria um acerto de contas.

A sessão de julgamento, ocorrido no Fórum Desembargador Leal Fagundes, foi presidida pelo Juíz de Direito, Fabrício Amorim, com participação do promotor de justiça João Paulo Lopes e o defensor público Matheus Lichy, que apresentaram as teses de acusação e defesa, respectivamente.

De acordo com o promotor, o réu matou Robson porque o mesmo teria furtado sua residência, e ainda pediu que os jurados julgassem Wellington pelo desentendimento entre ambos, não pelo motivo torpe.

Wellington foi condenado a 9 anos por homicídio simples e teve o direito de recorrer em liberdade negado.

Texto e foto: Extra de Rondônia