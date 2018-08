Ao Extra, Maurão de Carvalho garante estar preparado para governar RO

Em entrevista ao Extra de Rondônia, na tarde de quarta-feira, 22, após inaugurar comitê de campanha, o deputado estadual Maurão de Carvalho (MDB) – candidato a governo de Rondônia, disse a reportagem que está preparado para administrar o Estado.

Maurão diz estar confiante, pois já nas andanças pelo Estado vê e sente o calor humano e a satisfação que as pessoas abraçaram sua candidatura. Carvalho ressalta que a adesão ao seu nome está sendo até maior que ele esperava.

Segundo Maurão, as pesquisas internas mostram o crescimento em torno de seu nome e a cada dia aumenta, sendo enfático em estar confiante que vai para o segundo turno.

Quanto ao Cone Sul, Maurão diz acreditar que com o apoio da maioria dos gestores, principalmente do Eduardo Japonês (PV), do deputado Luzinho Goebel (PV) e outras lideranças políticas que aderiram à campanha irá sair vitorioso.

Carvalho ressalta que com o apoio do ex-governador e agora candidato ao senado Confúcio Moura, sua campanha toma corpo e a população volta a acreditar que tem homens sérios empenhados em promover o crescimento e o desenvolvimento de Rondônia.

Por fim, Maurão afirma que a força da sua coligação que somam 15 partidos, com uma nominata a estadual e federal de peso. Com isso, trás ao palanque suporte e força política e credibilidade, além de mostrar ao eleitor quem tem uma ficha limpa e bons trabalhos a comunidade rondoniense, pontuou.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia