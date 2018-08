Apesar de avançar até altas horas, apenas um réu é ouvido no primeiro dia de júri do “Caso Jéssica”

Acabou por volta das 23h30, o primeiro dia De julgamento dos réus do “Caso Jéssica”, ocorrido na quarta-feira, 22, na comarca de Cerejeiras. (Reveja AQUI)

Dentre as inúmeras testemunhas do caso, estavam policiais civis, familiares das partes e funcionários do Departamento de Trânsito (DETRAN), ex-companheiros de trabalho do réu Ismael José da Silva, que namorava a vítima, e que foi ouvido na primeira fase do júri, trabalha.

Apesar dos depoimentos terem ido noite a dentro, não foi possivel que o réu Diego de Sá Parente, que é primo de Ismael e que aguarda o julgamento preso, pudesse ser ouvido, sendo os trabalhos suspensos até as 09h00 desta quinta-feira, 23, onde o mesmo finalmente será ouvido e se dará início aos debates.

A reportagem do Extra de Rondônia estará presente na última fase do julgamento e trará novas informações a qualquer momento.

