CASO JÉSSICA: último réu é ouvido e mantém acusações contra primo

Por volta das 09h25 desta quinta-feira, 22, teve início o depoimento do réu Diego de Sá Parente, acusado de matar com 13 facadas a adolescente Jéssica Moreira Hernandes, de 17 anos, no final do mês de abril, de 2017 e desovar o corpo em uma estrada vicinal de Cerejeiras.

Apesar do primeiro dia de julgamento ter se estendido até às 23h30 de quarta-feira, 22, só foi possível colher o depoimento do réu Ismael José da Silva, que continua alegando inocência.

Em seu depoimento, Diego, que está preso desde o 4º dia após o crime, manteve sua confissão na participação, limpando a cena, desovando o cadáver e se livrando dos pertences da vítima, e insiste em afirmar que o arquiteto e o executor do crime é seu primo Ismael, que namorava Jéssica e quis testar sua fidelidade, sendo surpreendido ao perceber que a mesma era infiel.

Apesar de ter se oferecido para passar por testes de polígrafo e psicológicos, como forma de provar que seus relatos são verídicos e cientes, a reportagem do site, que acompanha o julgamento, presenciou o Diego se contradizendo por várias vezes durante seu depoimento, ao ponto de chorar com as perguntas do juiz Bruno Magalhães dos Santos.

Texto e foto: Extra de Rondônia