COLORADO: duas pessoas são conduzidas ao hospital após colisão entre moto e carro

O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira, 23, por volta das 06h45, entre um carro Fiat Pálio de cor preta e uma moto Honda CG de cor vermelha. A colisão ocorreu no cruzamento da Avenida Marechal Rondon com a Solimões, centro de Colorado.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora do Pálio seguia pela Avenida Solimões, e ao chegar no cruzamento com Avenida Marechal Rondon não teria respeitado a sinalização, vindo a colidir com a motocicleta.

Com o impacto, o motociclista e a passageira foram lançados ao chão, sofrendo escoriações. Há suspeita de que a passageira tenha fraturado a perna esquerda. Duas ambulâncias estiveram no local para prestar o devido socorro.

Texto e fotos: Extra de Rondônia