Dupla é flagrada transportando espingarda em carro no setor 17

Uma guarnição da Polícia Militar que realizava patrulhamento de rotina pela Avenida Rondônia no setor 17, em Vilhena, avistou um veiculo VW GOL de cor branca, com placas OHO 5750, que transitava com dois indivíduos dentro e decidiu proceder em abordagem, devido o motorista apresentar nervosismo ao avistar a viatura.

Após solicitar reforços, os militares deram ordem de parada ao condutor e em revista no interior do veículo, foi localizada uma arma de fogo do tipo espingarda calibre 22, sobre a qual, o passageiro, de 31 anos, afirmou ser o proprietário.

Quando questionado se possui a documentação necessária para transporte do referido armamento, o agente respondeu que não e recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo, sendo apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para serem tomadas as devidas providências.