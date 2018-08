Inscrições abertas para 3ª copa de futebol das Igrejas Evangélicas de Vilhena

A Igreja Medodista do Brasil em parceria com Liga de Futebol de Vilhena realizará no dia 8 de setembro a III edição do Campeonato das Igrejas Evangélicas de Futebol.

O valor da inscrição por equipe é de R$ 120 e o prazo vai até o dia 1 de setembro. O congresso técnico será às 14h30, no Campo da Igreja Metodista, localizada ao lado da Escola Estadual Machado de Assis.

De acordo com presidente da Liga de Futebol de Vilhena, Natal Jacob para participar é obrigatório que cada time tenha atletas a partir dos 16 anos de idade e seja membro de alguma igreja evangélica.

Para tirar duvidas e informações podem ser obtidas pelos telefones: 69 98445-5055 (Matheus Almeida), 98453-5168 (Miltone), 98125-2391 (Pastor Adelar).

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia