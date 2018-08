Mutirão garante mais de 300 atendimentos em Chupinguaia

No último sábado, 18, mais de 300 moradores de Chupinguaia foram atendidos visando prevenir uma doença que ataca à maioria dos brasileiros: o câncer.

Conforme a prefeitura, os atendimentos foram possíveis graças ao convênio que o município tem com o hospital São Daniel Comboni, de Cacoal, conveniado com o hospital de câncer de Barretos (SP).

Durante o mutirão, também foram realizados exames cardíacos, de próstata e papa Nicolau para mulheres.

A prefeita Sheila Mosso, e outras autoridades municipais, recepcionaram os profissionais do hospital São Daniel Comboni que desenvolveram as atividades nesse município do Cone Sul de Rondônia.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação