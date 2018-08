URGENTE: vilhenenses podem estar entre as vítimas de chacina ocorrida próximo à fronteira com Acre

O Extra de Rondônia acaba de receber informações de que quatro funcionários de uma empresa de Vilhena, podem estar entre as vítimas de uma chacina ocorrida nesta manhã em Vista Alegre do Abunã, próximo à divisa com o Acre.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Extrema, que responde pela cidade onde se deram os fatos e realmente foi confirmado o crime, porém, devido o delegado responsável ter se dirigido ao local, ainda não há informações de quantas e quem possam ter sido as vítimas da chacina.

Em contato com a empresa vilhenense, onde as possíveis vítimas trabalham, foi confirmado que há funcionários da mesma na referida cidade realizando uma obra, no entanto, as informações ainda são novidade para a diretoria.

O site acompanha o caso e trará mais informações a qualquer momento.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa