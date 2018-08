VILHENA: trem de pouso não abre e avião de pequeno porte precisa de apoio dos bombeiros para aterrizar

O fato aconteceu no começo da tarde desta quinta-feira, 23, no aeroporto Brigadeiro Camarão em Vilhena.

De acordo com informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros via telefone à reportagem do Extra de Rondônia, o avião monomotor de propriedade de um grupo empresarial da região, apresentou problemas no trem de pouso. Com isso, pediu apoio dos bombeiros do aeroporto para aterrizagem de risco.

Contudo, os bombeiros do aeroporto chamaram o Corpo de Bombeiro Militar para prestar apoio caso algo de mais grave pudesse acontecer.

A pista foi coberta com espuma para amenizar o risco da aeronave pegar fogo quando entrasse em contato com o asfalto.

Feito isso, o piloto pousou sem graves incidentes. Não houve feridos e, as informações que correram em grupos nas redes sociais que a aeronave despejou combustível antes do pouso e ainda teria colidido com o caminhão dos bombeiros não correspondem aos fatos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração