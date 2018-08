Vilhenense vítima de chacina tentou falar com policiais antes de morrer

Ernandes Goulart Mariano, de 33 anos, funcionário da construtora Vanzin de Vilhena, alvejado a tiros em uma chacina ocorrida na madrugada desta quinta-feira, 23, em uma residência na Rua João Bortolozo, em frente a um bar, na região Central de Vista Alegre do Abunã, distrito de Porto Velho, ainda teria tentado se comunicar com os policiais, antes de morrer.

De acordo com o registro da ocorrência, após receberem informações de que teria dado entrada no Hospital Regional de Extrema, duas vítimas de arma de fogo e que no local onde estas foram alvejadas haviam mais quatro vitimas fatais, uma guarnição da Polícia Militar se dirigiu até o imóvel, onde localizou de fato as referidas vítimas dentro de um quarto, porém, foi constatado que Ernandes ainda estava vivo, pois mesmo banhado em sangue, ainda tentou se comunicar com os militares, que de pronto tentaram socorrê-lo, mas este não resistiu, morrendo no trajeto até o hospital.

O massacre que tirou a vida de quatro e feriu gravemente dois, sendo comprovado que cinco destes são vilheneneses e trabalhavam para a mesma empresa, ainda é um mistério para a polícia, pois vizinhos afirmaram que ouviram barulhos de um carro parando em frente à residência e uma voz que pedia para que abrissem a porta. Após um breve silêncio, foram ouvidos inúmeros disparos de arma de fogo.

As vítimas que morreram no local são os vilhenenses Bruno Ferreira Pinho, de 26 anos e Waldeyr Fernandes dos Santos, de 25. Ainda não se tem informações de onde seria Jonathan Glauber Liberato Ferreira, de 21 anos, que também morreu na hora.

Foram socorridos com vida, os também vilhenenses Ernandes Goulart Mariano, de 33 anos, que como foi dito, morreu a caminho do hospital, Guido Cunha Costa, de 31 anos e Marcos Antônio da Silva, de 47, que permanecem internados em estado grave em Rio Branco/AC.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Rede Social/Internauta/Ponta do Abunã