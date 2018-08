Acir vai construir Hospital Regional em Ji-Paraná

Candidato também explicou a proposta de criar a Universidade Estadual

A construção do Hospital Regional de Ji-Paraná será uma das prioridades de Acir Gurgacz (PDT) no governo de Rondônia. O compromisso foi reafirmado em uma reunião com vereadores de Alvorada do Oeste. Acir e o candidato ao Senado, Jesualdo Pires (PSB), da coligação “Juntos por um novo tempo para Rondônia”, estiveram nesta quinta, 23, em Alvorada do Oeste e Presidente Médici.

Na discussão sobre a Saúde de Alvorada, que ainda sofre com a falta de investimentos, Acir explicou que vai aumentar os repasses para os municípios e criar polos regionais. “Ji-Paraná vai ter um novo centro regional de saúde, interligado às Unidades Básicas para atender a população de toda a região. Assim, vamos desafogar os postos de atendimentos primários e, por outro lado, ninguém mais vai precisar ir a Porto Velho para ser atendido”.

Universidade Estadual

Acir também esteve no campus da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), em Presidente Médici. Ele participou de uma rodada de conversa com professores e a diretora da instituição, Fernanda Bay, sobre as demandas do campus. Gurgacz está engajado em melhorar a educação de Rondônia, tanto no ensino básico e médio, quanto no ensino superior. O senador explicou ao corpo docente da UNIR que pretende criar uma Universidade Estadual para dar mais oportunidades aos jovens rondonienses.

Política Participativa

Acir e Jesualdo conversaram com a população para explicar o plano de governo e colocar nas ruas de Rondônia uma política participativa.

Um dos objetivos de Acir para a gestão do Estado é fazer a administração pública estar focada em atender mais os cidadãos, de maneira eficiente e integrada.

Hoje, em Alvorada do Oeste, Acir cruzou com o caminho de Letícia Castro, de 17 anos. Ela vai votar pela primeira vez e garantiu o apoio a Acir por causa do trabalho e da história do senador. “Acir tem uma história de luta e sucesso que vai levar para a administração do Estado”, destacou a jovem.

Autor e fotos: Assessoria