ANO ATÍPICO: meteorologista mostra evolução de frente fria que atingirá Vilhena no sábado; previsão é de 10° C

O município de Vilhena deve sentir os efeitos de mais uma frente fria na noite deste sábado, 25.

A informação é do meteorologista Daniel Panobianco, meteorologistas do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Cptec/Inpe), em mensagem enviada ao Extra de Rondônia na manhã desta sexta-feira.

Ele mostrou modelo que indica a evolução da nova onda de frio que chegará ao município.

Esta, entretanto, será mais intensa que a anterior, ocorrida no início da semana. Relembre AQUI

A expectativa é que os termómetros indiquem até 10° C no amanhecer de domingo, nesta que estaria configurada a décima primeira friagem de 2018.

O frio continua no amanhecer de segunda-feira, 27, com mínimas entre 12°C e 14°C.

ANO ATÍPICO

O profissional da temperatura explica que, análise de dados em 30 anos de observação, mostra que anualmente ocorrem entre 5 e 7 friagens na Amazônia. 2018, porém, é um ano atípico, já que o frio deste sábado representa o décimo primeiro e até outubro há sinalização para novos eventos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação