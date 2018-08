Após produção de soja e milho, vilhenenses apostam e realizam a primeira colheita de algodão em RO

A fazenda Independência, localizada na BR 174 Km 14 sentido Juína, após o aeroporto de Vilhena, está realizando a primeira colheita de algodão produzida em solo rondoniense. O plantio ocupa cerca de 115 hectares.

O “carro chefe” da fazenda é a produção de soja e milho, mas devido às oportunidades do mercado, os proprietários Pedro Jacyr Bongiolo e Waldemir Ival Loto resolveram apostar no produto.

A primeira colheita esta destinada para Mato Grosso, e o próximo será para Usina de Beneficiamento de Algodão (UBA), além da produção de plumas para o mercado interno e exportação.

De acordo com o gerente da fazenda Luís Carlos Suzini, a ideia é de que no próximo ano aumente a produção, distribuindo o plantio em cerca de 2 mil hectares. “Nosso objetivo é ampliar e contribuir com a economia do município gerando ainda mais empregos”, pontuou ele.

Texto: Extra de Rondônia

Foto e vídeo: Divulgação