COLORADO: “As riquezas culturais do meu Brasil” é tema do Colorfesti 2018

Começa nesta sexta-feira, 24, em Colorado do Oeste, a 8ª edição do Colorfesti, organizado pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).

O festival, que já se tornou popular na cidade e é realizado em duas noites consecutivas, conta com barracas de comidas típicas e apresentações de músicas e danças organizadas por professores e alunos de diversas instituições de ensino.

A estrutura da festa, que este ano virá com o tema As riquezas culturais do meu Brasil, está sendo montada ao lado do Ginásio de Esportes Chagas Neto.

