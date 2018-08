Em corpo a corpo, Valdir Pasa recebe apoio de feirantes e reafirma compromisso com 3ª idade

Na tarde de quinta-feira, 22, o cantor, comunicador social e candidato a deputado estadual Valdir Pasa esteve na feira da Avenida Melvin Jones para caminhar junto a seus eleitores e apresentar suas propostas de trabalho aos feirantes e frequentadores locais.

Candidato pelo Democratas à Assembleia Legislativa, Valdir é defensor aberto de causas sociais diversas, em especial as que tangem ao bem-estar dos idosos rondonienses.

Valdir diz que: “trabalho junto à terceira idade de Vilhena e de Rondônia há mais de dez anos. De início, meu trabalho com eles era de entretenimento. Hoje, se tornou uma defesa de uma sociedade melhor para todos, jovens ou não”, diz o candidato. “Na melhor idade, somos mais experientes, maduros e conscientes que nunca. Mas o poder público e a iniciativa privada ainda fazem pouco para oferecer à terceira idade o apoio do qual ela precisa. Quero mudar isso”, completa.

A campanha de Valdir está apenas no início. Além de frequentar as feiras e demais espaços populares da cidade de Vilhena, o candidato já tem em sua agenda visitas a outros municípios espalhados por todo o nosso estado. Hoje, passa por Chupinguaia para distribuir materiais de campanha a lideranças locais. “Sou um aliado incansável da luta por um futuro melhor, e, junto com o povo, estou certo de que podemos construir a Rondônia que sempre desejamos”, finalizou.

Texto: Extra de Rondônia/com informações da assessoria

Fotos: Divulgação