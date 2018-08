Homem que tentou matar chacareiro a facadas e ateou fogo em casa é condenado a 10 anos de prisão

Em sessão de julgamento realizada nesta sexta-feira, 24, o Tribunal do Júri da comarca de Vilhena, condenou a 10 anos e 7 meses de reclusão a Rodrigo da Cruz Felipe Wellington pela tentativa de homicídio contra Jose Anilton de Jesus contra .

O crime aconteceu em 14 de janeiro de 2018, na linha 155, no quilometro 15, estrada de Colorado do Oeste.

A sessão de julgamento, ocorrido no Fórum Desembargador Leal Fagundes, foi presidida pelo Juíz de Direito, Fabrício Amorim, com participação do promotor de justiça João Paulo Lopes e o defensor público Matheus Lichy, que apresentaram as teses de acusação e defesa, respectivamente.

De acordo com o representante do MP, o réu descontrolado desferiu três golpes de faca em José, mas o homicídio evitou ser consumado por que a mulher interviu. O promotor disse ainda que réu se apossou de um galão de gasolina e ateou fogo na casa da vítima.

A defesa concordou com as qualificadoras da acusação e pediu para os jurados condenarem o réu por uma pena razoável.

Texto e fotos: Extra de Rondônia