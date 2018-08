MP abre inquérito para apurar irregularidades em Colorado

O Ministério Público do Estado de Rondônia (MP), através do Promotor de Justiça Thiago Gontijo Ferreira, abriu Inquérito Civil Público, para apurar possíveis irregularidades no município de Colorado.

No último dia 13, o promotor de Justiça de Colorado do Oeste, abriu inquérito para investigar a existência de dano ambiental a ser reparado em decorrência de criação de suínos de forma irregular, bem como acompanhar a adequação ou encerrar as atividades.

Na 2ª ação, o promotor pede a apuração de fiscalização à contratação de monitores de pátio para atender a escola Getúlio Vargas.

A promotoria também instaurou processo para fiscalizar a execução das obras de recuperação de vias públicas danificadas pela erosão ocasionadas pelas chuvas, bem como a substituição de placas de sinalização de trânsito que encontram-se deterioradas e devida sinalização das vias públicas.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia