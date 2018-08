Plano de governo de Expedito Junior propõe ousadia e pacto por mudanças

Documento entregue na tarde de quarta-feira à justiça eleitoral será debatido coma sociedade e poderá sofrer alterações

“Se fôssemos traduzir o Plano de Governo 2019-2022 de Expedito Júnior em uma palavra, ela seria ousadia. Ousar é atrever-se, ter coragem, empreender. É a vontade de conseguir e a ousadia de tentar fazer diferente”. Essa frase que abre a apresentação do plano de governo do candidato pela coligação “Rondônia, esperança de um novo tempo”, sintetiza a disposição e determinação do candidato, que propõe no documento entregue à justiça eleitoral na tarde de quarta-feira (22), um amplo pacto por mudanças nos diversos setores da gestão pública.

Embora o plano de governo seja documento bastante abrangente por todos os setores, de acordo com Expedito Junior não é uma obra completa e acabada. “A partir de agora vamos apresenta-lo aos rondonienses e debater as propostas. Alguma coisa pode ser suprimida, outras acrescentadas. Ouvindo as impressões e sugestões da população poderemos construir um planejamento que seja mais que apenas um protocolo de intenções”, disse Expedito.

O plano de governo prevê um conjunto de reformas, a partir da urgente reestruturação do Estado, como resultado de uma estratégia que vise, sobretudo, produzir serviços públicos de excelência para o cidadão. Para isso se faz necessária uma estrutura organizacional e funcional no tamanho adequado a um novo modelo de gestão, mais ágil e eficiente, com a melhoria do fluxo de informação, a racionalização de processos e a otimização de recursos humanos, tecnológicos, materiais e financeiros.

Expedito Júnior pretende resgatar o papel do Estado como mobilizador dos mais diversos atores da sociedade em torno de uma agenda de investimentos públicos e privados capazes de alavancar o desenvolvimento econômico e financiar os serviços públicos de qualidade e o bem-estar da população.

O plano prevê uma gestão municipalista, na qual Expedito Júnior irá apoiar e auxiliar os municípios, com soluções voltadas para as demandas, onde as coisas acontecem.

MUDANÇAS

O apresentado pelo candidato Expedito Junior propõe uma série de pactos por mudanças na educação, na saúde, na assistência social, na geração de emprego e renda, na segurança pública, no esporte e lazer, na cultura e turismo, na aplicação da ciência e tecnologia como estratégia de desenvolvimento, na promoção da cultura empreendedora, na infraestrutura e logística, na compatibilização entre agronegócio, extrativismo e preservação ambiental, nas práticas de gestão, tornando-as mais eficientes e efetivas e mudanças na gestão dos recursos naturais, sua preservação e o melhor controle de seu uso.

“Com a adoção desse conjunto de ações, vamos tornar Rondônia conhecida como referência de estado brasileiro para se morar, visitar e investir através de uma administração comprometida com as práticas de gestão democrática, voltadas para o interesse público”, define Expedito Junior.

Autor e foto: Valbran Junior