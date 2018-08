Raupp participa de inauguração de comitê e ressalta que foi investigado durante 3 anos e nada foi encontrado

O senador Valdir Raupp de Matos, candidato a reeleição pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), participou no último dia 22, da inauguração do comitê de campanha do partido.

Na oportunidade, Raupp falou a reportagem do Extra de Rondônia, que tem uma extensa folha de serviços prestados ao povo de Rondônia, isso lhe capacita a tentar conquistar no voto popular mais um mandato no senado.

O senador afirma que: “enfrentou problemas, sendo que a justiça o investigou durante quase três anos e não encontraram absolutamente nada e estão arquivando os processos, porque não há nada que macule minha vida política”, pontuou.

De acordo com Raupp, a inauguração do comitê foi um sucesso, “Vilhena sempre me recebe com muito carinho e por isso, tenho muito respeito, e me dedico muito em Brasília para trazer recursos e, com isso, atender aos anseios da comunidade vilhenense”, frisou.

Valdir citou que está mais uma vez na caminhada por mais uma eleição e desta vez, apoia como candidato a governo o presidente da Assembleia Legislativa (ALE) o deputado Maurão de Carvalho, que tem como vice o empresário Wagner Garcia, e conta com a companhia do ex-governador Confúcio Moura, candidato ao senado.

Sobre as pesquisas, Raupp diz que há um empate técnico entre ele e Confúcio, isso dá folego e otimismo para apresentar propostas e conquistar apoio dos indecisos, ou até mesmo daqueles que afirmam que irão anular o voto.

Para encerrar, Raupp reafirma seu compromisso com o Estado e, principalmente com a região do Cone Sul, no qual como representante no senado federal sempre pautou com muito respeito e trabalho.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia