TEMPORAL: Corpo de Bombeiros emite nota e explica que é apenas probabilidade; áudio

Nesta sexta-feira, 24, A Coordenadoria Geral do Corpo de Bombeiros do Estado de Rondônia, emitiu nota alertando a população do Cone Sul, sobre um possível temporal na região, mais precisamente em Vilhena, Colorado do Oeste e Cabixi, municípios que fazem fronteira com o Estado do Mato-Grosso.

O comunicado pede a população para ficarem atentos, pois há probabilidade de temporal, das 23h do dia 24 as 09h do dia 25 de agosto de 2018.

A reportagem do Extra de Rondônia entrou em contato com o Tenente Arthur da Defesa Civil, no qual afirmou ser verdadeira a nota emitida, e ainda gravou um áudio para o Site explicando que é apenas previsão que pode se confirmar e ao mesmo tempo, não. Porém, a população deve ficar atenta.

Leia a nota na íntegra e abaixo ouça o áudio:

Texto: Extra de Rondônia

Áudio: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação