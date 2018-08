Vereador volta a cobrar adequação de obras inacabadas em Cerejeiras

Na última sessão da Câmara de Cerejeiras o vereador Valdecir Atílio Kluch (PR) voltou a cobrar medidas reparativas nas obras realizadas em calçadas, asfaltos, meio-fio e bocas de lobos do município, que segundo ele foram efetuadas com erros grotescos no projeto.

Há cerca de dois meses o vereador havia feito a indicação e mandado ofício ao Departamento de Estradas e Rodagens (DER), mas nada foi resolvido.

No mesmo período, o Extra de Rondônia entrou em contato com o sócio proprietário da Construtora Dalla Valle que estava a frente das obras, e que informou que os projetos não estavam incorretos, e sim inacabados, pois devido ao período chuvoso não havia condições de concluí-las.

O sócio ainda afirmou que assim que chegasse o período de estiagem os projetos seriam retomados e as obras concluídas.

Durante sua fala na tribuna, Kluch destacou que o prazo se esgotou e as obras não foram retomadas, inclusive em breve estará de volta o período das chuvas e as obras permanecem inadequadas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação