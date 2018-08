VILHENA: 4º seminário sobre floresta plantada tem motivado público de várias idades

O 4º Seminário sobre floresta plantada, que segue até o sábado, 25, em Vilhena, despertou interesse de jovens e idosos a iniciar o cultivo de espécies florestais com fins comerciais.

O seminário tem objetivo de apresentar painéis sobre técnicas de plantio, manejo, viabilidades econômica e sustentável sobre reflorestamento em Rondônia.

O evento é dirigido a produtores da agricultura familiar de 16 municípios, técnicos e acadêmicos. A organização é da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental (Sedam) e parceiros e acontece no auditório da Associação Vilhenense de Educação e Cultura (Avec).

Jefferson Correia, 19 anos, acredita que o reflorestamento é uma alternativa vantajosa para o próprio futuro. Atualmente, a atividade econômica do jovem Jefferson Correia é o cultivo de verduras e legumes que são vendidos no comércio varejista de Ji-Paraná. A participação dele no seminário em Vilhena tem um propósito: conhecer tudo sobre reflorestamento.

“Conhecimento é o principal caminho para nos tornarmos bem sucedidos. E o reflorestamento vai me assegurar um futuro financeiro tranquilo”, disse o rapaz, que pretende começar nova atividade na propriedade da família dele na linha Universo.

O agricultor Dionísio Martins que está no auge dos 70 anos também pretende reflorestar parte da propriedade onde vive há 41 anos, em Cerejeiras. “É um investimento em longo prazo que traz renda certa. É também uma garantia de futuro para os netos”, disse ele, entendendo que o plantio é viável econômica e ambientalmente.

A agrônoma recém-formada Larissa Kelly, 27 anos, aproveita o seminário para agregar mais conhecimento. “O evento é a oportunidade de conferir na prática a teoria aplicada na universidade”.

O produtor Antônio Possebon, 58 anos, cultiva urucum, mandioca e abacaxi no sítio localizado a 40 quilômetros do centro de Vilhena. Possebon é mais um adepto do plantio florestal. “Aqui na região o número de florestas vem aumentando. Eu também quero ser parte dessa produtividade”, declarou o vilhenense, reconhecendo a importância do eucalipto e do pinus na economia regional.

O seminário foi aberto oficialmente na noite de quinta-feira, 23, com a participação de autoridades estaduais e municipais, na Avec, e segue até sábado com dia de campo em duas das maiores propriedades de reflorestamento rondoniense. Durante toda a sexta-feira, 24, palestrantes renomados apresentam painéis sobre variados temas.

Texto: Assessoria/Paulo Sérgio

Fotos: Assessoria/Frank Néry