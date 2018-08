Vilhenense morto em chacina será sepultado em Cuiabá

O corpo do vilhenense Waldeyr Fernandes dos Santos, de 25 anos, que foi executado a tiros em uma chacina ocorrida em Vista Alegre do Abunã, na madrugada de quinta-feira, 23, será sepultado em Cuiabá/MT.

O Extra de Rondônia falou com uma irmã do jovem, que prestava serviços para a construtora Vanzin de Vilhena e estava na cidade onde se deram os fatos, realizando uma obra com mais cinco vilhenenses, dos quais três também morreram e dois ficaram gravemente feridos.

De acordo com a irmã de Waldeyr, o corpo esta sendo transladado de Porto Velho para Vilhena, onde será vela e seguidamente, seguirá para Cuiabá, onde será sepultado.

A reportagem do site tentou falar com a diretoria da empresa onde as vítimas trabalhavam, para obter informações sobre os demais sepultamentos e sobre o estado de saúde dos feridos, porém, não foi atendida pelo responsável.

Texto e foto: Extra de Rondônia