Ação conjunta da PRF, Receita Federal e SEFAZ, apreendem cargas contrabandeadas em Vilhena

Nesta sexta-feira, 24, por volta das 18h00, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em trabalho conjunto com a Receita Federal do Brasil e SEFAZ/MT, abordaram um veículo Iveco Stralis, que tracionava um semirreboque, no Km 1.0 da BR-364, em Vilhena/RO.

Durante a fiscalização feita pelos agentes, foi encontrado, em meio a uma carga de café que estava dentro do semirreboque, 3.800 unidades de camisetas de origem estrangeira (Peru), sem nota fiscal. Os itens encontravam-se embalados em 19 fardos, com Guarulhos/SP como destino final.

Verificada a prática do delito de contrabando, o indivíduo, juntamente com o veículo e a carga, foram encaminhados à Polícia Federal para medidas de formalidades legais.

Fonte: PRF/Assessoria

Fotos: Divulgação