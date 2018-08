Comunidade coloradense participa da 1ª noite da 8ª Edição do Colorfesti; fotos

A 1ª noite da 8ª Edição do Festival Popular de Colorado do Oeste, Colorfesti, teve a participação em massa da comunidade.

A abertura do evento contou com a presença do prefeito José Ribamar Oliveira e diversas autoridades.

O festival, que já se tornou popular na cidade e é realizado em duas noites consecutivas e conta com barracas de comidas típicas e apresentações de músicas e danças organizadas por professores e alunos de diversas instituições de ensino.

Este ano, o festival apresenta o tema “As Riquezas Culturais do Meu Brasil”.

>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Nilo Coradini/Eduarda Ribeiro Monges