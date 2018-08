Peão de fazenda tem casa e veículos destruídos por incêndio: vídeo

O incêndio ocorreu na madrugada deste sábado, 25, e consumiu uma residência localizada na Rua 1510, próximo a faculdade IESA, no Bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Quando uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local, o telhado do imóvel já havia caído devido a intensidade das chamas, não sendo possível a retirada de nenhum pertence do morador do local, porém, o fogo foi controlado, sendo possível perceber que além das mobílias comuns, havia entre os escombros, a carcaça de uma motocicleta XR 200 e de uma bicicleta.

Vizinhos afirmaram que o proprietário do imóvel trabalha como peão em fazendas e não é visto no local há vários dias. Não houve feridos.

Texto, foto e vídeo: Extra de Rondônia