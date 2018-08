Vendedor denuncia “furto relâmpago” de moto ao entrar em supermercado

O crime ocorreu no final da manhã de sexta-feira, 24, no estacionamento do supermercado Super Mais, localizado na Avenida José do Patrocínio, no Bairro São José, em Vilhena, onde um cliente afirmou ter deixado seu veículo por cerca de 10 minutos e ao sair do comércio, não a encontrou mais.

De acordo com o registro da ocorrência, a motocicleta Honda CG Fan 125, de cor vermelha, com placa NDZ-4364, foi estacionada no local por volta das 11h50. Exatamente as 12h00, o proprietário, de 23 anos, que trabalha como vendedor, saiu do supermercado e percebeu que havia sido vítima de furto.

Guarnições da Polícia Militar realizaram diligências, porém, até o momento o veículo não foi localizado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa