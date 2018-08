Adventistas realizam passeata em prol à prevenção do suicídio em Vilhena

Na manhã deste sábado, 25, foi realizado mais uma edição do projeto educativo e prevenção contra o suicídio “Quebrando o Silencio”.

A ação foi organizada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Vilhena.

A campanha mobilizou fieis de todas as comunidades das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia no município. Faixas, folhetos e revistas foram distribuídos para conscientizar a comunidade sobre a prevenção ao suicídio.

A passeata contou com uma fanfarra, além de alunos da Escola Adventista, crianças e jovens pertencentes aos Clubes de Desbravadores e Aventureiros.

O grupo percorreu a Avenida Major Amarante, iniciando na sede da Igreja Adventista e encerrando na Praça Nossa Senhora Aparecia.

A campanha acontece anualmente desde 2002 em oito países da América do Sul, tais como Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia