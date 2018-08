BRASIL DADOS: Confira pesquisa para deputado estadual em RO

Na 8ª pesquisa, e a primeira sondagem após o registro de candidaturas junto à Justiça Eleitoral, o Instituto Brasil Dados publica o resultado de uma sondagem feita nos principais municípios do Estado, apontando, os nomes das principais lideranças que tem grande chance de eleição para uma das 24 vagas para deputado estadual.

Os nomes que estão bem perante o eleitorado são principalmente os de deputados que já estão em pleno gozo do mandato, mas há também outras lideranças que já aparecem como alternativa de mudanças, como é o caso do ex-secretário Williames Pimentel (MDB), professor Dettoni (PSB) e Orlean Gomes (PRB).

Nas primeiras colocações destaque para o mais ´votado´ Adelino Folador (DEM), com 2,31% das intenções de voto, Aélcio da TV (PP), com 2,04%, Zequinha Araújo (MDB) com 1,85%, Alan Queiroz (PSDB), Junior Raposo (PP), Cleiton Roque (PSB), Carlinhos Camurça (PODEMOS), Ezequiel Neiva (PTB), Adriano Boiadeiro (PODEMOS, Raimundinho Bike Som (PHS), Babi Fogaça (PODEMOS) e Décio Lagares (PTC).

A quantidade de indecisos também é expressiva, 49,54%, o que é uma boa margem para a eleição de outros candidatos que ainda não aparecem nas 24 primeiras colocações. A campanha eleitoral e no rádio ainda não começou e os candidatos já estão correndo atrás de seus materiais de propaganda e dos cabos eleitorais.

DADOS DA PESQUISA:

MARGEM DE ERRO: 3 % / AMOSTRAS: (1080) / PERÍODO 07 A 09/08/2018

DATA DE PUBLICAÇÃO:12/08/2018

ESTATÍSTICO RESPONSÁVEL: DIOGO DE MELLO BRITO DA SILVA CONRE N º 8602

CONTRATANTE: IVANI MOTA DE ARAUJO/ BRASIL DADOS

REG. NO TRE Nº RO-09139/2018

Confira a tabela com o nome dos candidatos e o percentual de cada um deles:

