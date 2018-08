CEREJEIRAS: cliente denuncia empresária que ao cobrar dívida disse que poderia “rolar sangue” e chamou sua esposa de “cancerosa”

O fato foi registrado na última quinta-feira, 23, na delegacia de Polícia Civil do município de Cerejeiras.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima procurou a delegacia, onde relatou que comprou uma geladeira e um ventilador numa loja da cidade no ano de 2015, tendo pagado três parcelas de R$ 308,00 e por ter atrasado algumas parcelas por ter tido problemas de saúde de sua esposa, no mês de maio de 2018, pagou o valor de R$ 800,00.

A vítima ressalta que em momento algum negou liquidar a dívida e que devido aos problemas enfrentados pagará o restante conforme sua possibilidade.

Entretanto, a vítima disse que a proprietária da loja entrou em contato com ele na manhã do último dia 23, via telefone, onde ameaçou de ir buscar os abjetos e que se não entregasse poderia “rolar até sangue”, além disso, o xingou de velho desgraçado e desligou o telefone.

Em seguida, a empresária ligou novamente, tendo a esposa do comunicante atendido, vindo a ofendê-la, dizendo que ela é “cancerosa” e que só vive no hospital.

A vítima relatou no boletim que não deseja representar criminalmente a empresaria.

O OUTRO LADO

A reportagem entrou em contato com a empresária, no qual através de seu advogado, confirmou que entrou em contato com o cliente para cobrar a dívida, mas de forma alguma usou palavras ofensivas, e que irá procurar a delegacia para tomar ciência do fato registrado e providênciar medidas judiciais referente a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra/Arquivo