Futsal masculino de Chupinguaia vence Cerejeiras e garante vaga na final do JIR

A vitória de sábado, 25, diante da equipe de Cerejeiras pelo placar de 07 x 05, e garantiu sua vaga na final nos Jogos Intermunicipais de Rondônia 2018. A decisão será no mês de setembro, no Ginásio Municipal Jorge Teixeira, em Vilhena.

A partida aconteceu Às 15h00, no Ginásio Municipal de Cerejeiras. O Técnico e professor Jardel entrou em quadra com a mesma formação que iniciou os jogos, contudo o revezamento fez com a equipe ganhasse mais ritmo.

Com a vaga garantida a equipe formada pelos atletas, Júnior Alves, Negueba, Marcelo, Gleydson, João Vitor, José Vitor, Leandro, Toniel, Maike, Fernando, Deivid e Gabriel, voltaram nos treinos para encarar a decisão no próximo mês.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação