Adolescentes são apreendidos portando drogas e simulacro de arma de fogo no Cristo Rei

Uma guarnição da Polícia Militar que realizava patrulhamento de rotina pela Bairro Cristo, em Vilhena, na madrugada de domingo, 26, se deparou com vários jovens em frente uma residência, que ao perceberem a presença da viatura, apresentaram nervosismo e passaram a agir de forma suspeita.

Em abordagem aos jovens, foi localizado nas vestes de um adolescente, de 16 anos, a quantia de R$ 10,90 e 21 porções de “crack”, todas devidamente embaladas em invólucros de plástico e pesando 01 grama cada.

Já com outro menor, de 14 anos, foi localizada uma porção de maconha, que este afirmou ter adquirido do adolescente acima citado, que ainda segundo o mesmo, comercializa entorpecentes no local.

Em busca no imóvel, os policiais localizaram um simulacro de arma de fogo, também de propriedade do infrator de 16 anos, sendo ambos apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para serem tomadas as devidas providências.

Texto e fotos: Extra de Rondônia