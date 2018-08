Corpo de homem que morreu afogado durante pescaria é localizado

O corpo de Leandro Santos de Lorena, de 29 anos, que morreu afogado após cair no Rio Barão do Melgaço, localizado na área rural de Vilhena, na manhã de domingo, 26, enquanto participava de uma pescaria com amigos, foi localizado ainda no final da tarde do dia dos fatos.

Leandro, que escorregou e caiu de um barranco, acabou sendo levado pelas fortes correntezas e seu corpo só foi localizado horas depois em um local de difícil acesso. (Reveja AQUI)

Devido à equipe do Corpo de Bombeiros ter permanecido no local até por volta das 23h00 e não ter sido possível a presença de um médico legista, a missão de retirada do corpo foi adiada para a manhã desta segunda-feira 27.

Texto e fotos: Extra de Rondônia