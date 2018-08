Escola é alvo de vandalismo em Chupinguaia

A escola Moacyr Caramello, localizada na Rua Senador Ronaldo Aragão – Setor 10 em Chupinguaia, foi alvo de vandalismo nesse fim de semana, deixando a instituição sem possibilidades de funcionamento.

Na manhã desta segunda-feira, 27, ao chegarem para cumprir o expediente os funcionários se depararam com a escola em situação deplorável. Os cômodos estavam repletos de sabão em pó, graxa, soda cáusticas no chão e nas janelas da instituição.

Durante a ação, o agente colocou pimenta no suco que estava dentro da geladeira e seria servido aos alunos, além de guardar todos os rodos utilizados para a limpeza dentro dos freezers.

De acordo com a secretária da escola, Luzimere Mesias, o vândalo entrou pela secretaria, pegou as chaves de todas as salas, e foi até o depósito, onde escolheu vários materiais para espalhar pelas salas. Após a ação, o infrator deixou um bilhete em nome de um aluno.

Segundo Mesias, não se sabe ao certo em qual dia a escola foi invadida, pois a mesma funciona de segunda a sexta e não houve nenhuma ocorrência ou algo que chamasse atenção de vizinhos. Também não se sabe ainda quantas pessoas participaram da ação.

Devido ao estado da instituição, as aulas tiveram que ser canceladas para que a perícia verificasse o local e a equipe da escola realize a limpeza.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia