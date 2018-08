JOER: Time de handebol da escola Castro Alves de Cerejeiras é campeão estadual

A equipe de handebol feminino infantil da escola Castro Alves do município de Cerejeiras, consagrou-se campeão estadual na categoria nos Jogos Escolares de Rondônia (JOER), ocorrido neste último fim de semana, no Ginásio Ronaldo Aragão, na cidade de Cacoal.

De acordo com os treinadores, Lenine José e Marcielly Silva, a equipe realizou uma campanha invicta durante a competição e após, seis anos volta a ser campeão estadual.

Com título de campeão, o time se prepara para desembarcar em Manaus-AM, no próximo mês, entre os dias 19 a 23 de setembro para os Jogos Escolares da Juventude, organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Além das meninas, a equipe masculina infantil, fez uma ótima competição ficando vice-campeão diante da equipe de Cacoal.

A capital amazonense receberá um total de 5 mil participantes para a disputa de 13 modalidades: atletismo, badminton, basquete, ciclismo, futsal, ginástica rítmica, handebol, judô, luta olímpica, natação, tênis de mesa, vôlei e xadrez.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação