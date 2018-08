Jovem armado assalta filho de PM e agride guarnição a socos e pontapés

Os fatos se deram na noite de domingo, 26, na Avenida Guarani, no Alto dos Parecis, em Vilhena, onde um adolescente de 14 anos, que é filho de um policial militar, foi assaltado por um jovem, de 23 anos, que estava armado.

Ao render o menor sob a mira de um revólver, o assaltante exigiu que este lhe entregasse sua a bicicleta e o aparelho celular, empreendendo fuga em sentido ignorado.

Ao ter conhecimento dos fatos, o pai da vítima comunicou uma guarnição e saiu em buscas pelo bairro com seu carro particular, localizando o agente trafegando com a bicicleta na avenida 1511, esquina com Rua 1518, onde lhe deu ordem de parada.

Após o infrator se jogar no chão com o veículo, foi realizada revista pessoal no mesmo pela própria testemunha, sendo localizada em suas partes intimas a arma usada no crime, com 05 munições intactas.

Enquanto o PM aguardava a chegada da guarnição com o infrator já rendido, este reagiu na tentativa de fugir, sendo necessário o uso da força física para contê-lo.

Quando a guarnição de fato chegou ao local, foi necessário o uso de algemas e técnicas policiais para imobilizar o infrator, que tentou agredir os militares com socos e ponta pés.

Após ser contido, o agente recebeu voz de prisão e foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para serem tomadas as devidas providências.

Texto e fotos: Extra Rondônia