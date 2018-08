Maurão de Carvalho avalia como positiva a aceitação na primeira semana de campanha

Candidato ao Governo percorreu 15 municípios em uma semana e seu nome teve grande receptividade

“A receptividade ao nosso nome, nessa primeira semana de campanha foi muito intensa, muito positiva e nos motiva a trabalhar ainda mais, levando as nossas propostas e discutindo com a sociedade a construção do nosso plano de Governo”, assim o candidato a governador, Maurão de Carvalho (MDB), avaliou o começo de suas atividades.

Acompanhado do seu candidato a vice-governador, Wagner Garcia, dos candidatos ao Senado, Valdir Raupp e Confúcio Moura, ambos do MDB, além de candidatos a estadual e a federal nas 15 cidades que visitou, Maurão apresentou suas propostas e discutiu com lideranças e a população as principais demandas.

Maurão percorreu diversas regiões de Rondônia, iniciando em Guajará-Mirim e Nova Mamoré. Depois, esteve no Cone Sul, nas cidades de Vilhena, Cerejeiras e Colorado do Oeste, onde recebeu adesões e apoios, que fortaleceram a sua candidatura. “A campanha ganha volume, ganha multiplicadores e a nossa mensagem se espalha pelos quatro cantos do Estado”, declarou.

O candidato esteve ainda em Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Rolim de Moura e Cacoal, cidade onde ele começou a sua vida em Rondônia, junto com a sua família, há mais de 40 anos. “Todo o nosso trabalho começou em Cacoal. Rever amigos que nos acompanham e nos apoiam desde o início de minha caminhada na política, nos fortaleceu e nos motivou a seguir nesta campanha propositiva”, destacou.

Ji-Paraná, Presidente Médici, Ouro Preto do Oeste, Machadinho do Oeste, Jaru e Ariquemes também estiveram no roteiro de campanha de Maurão de Carvalho e dos candidatos ao Senado. “Estamos fazendo uma campanha limpa, sem ataques e com propostas concretas. Temos trabalho para mostrar e o povo sabe reconhecer quem trabalha”, finalizou Maurão.

Texto e fotos: Assessoria