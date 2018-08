Motocicleta de bombeiro furtada é abandonada no Bairro Embratel; veículo pode ter sido usado em assalto

A Polícia Militar localizou na madrugada desta segunda-feira, 27, uma motocicleta Honda Tornado 250, de cor preta, com placa NDP-0660, de propriedade de um Bombeiro Militar, na noite do dia 11 do mês corrente, em frente uma igreja localizada no Bairro BNH.

De acordo com o registro da ocorrência do furto, o bombeiro deixou seu veículo estacionado à beira da via e entrou na igreja. Quando saiu após o termino do culto, percebeu o furto, comunicando de imediato a Polícia Militar, que realizou diligências, mas no momento, não logrou êxito na recuperação do veículo.

Porém, durante patrulhamento de rotina na madrugada desta segunda, outra guarnição avistou o veículo parado na Rua Joaquim Nabuco e ao lado do mesmo, estava um capacete da marca Helmets de cores azul e preta.

Em consulta à placa da motocicleta foi possível constatar que se tratava de produto de furto, sendo esta conduzida até unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para o registro de sua recuperação.

Devido na noite anterior ter ocorrido um assalto onde fora levada a motocicleta de uma jovem de 23 anos e cujos meliantes fizeram uso de uma Tornado de cor escura, a reportagem entrou em contato com a vítima, que afirmou ter quase certeza de ambas se tratam da mesma motocicleta. A placa da Tornado também apresentava sinais de que foi levantada para dificultar a visualização. (Reveja AQUI)