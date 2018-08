Motoqueiro tenta esconder droga em meio fio após bater na traseira de carro em semáforo

O fato aconteceu na noite desta segunda-feira, 26, no cruzamento da Avenida Curitiba com a Avenida Presidente Nasser, no Bairro Jardim América, em Vilhena.

A princípio se tratava apenas de acidente entre carro e moto, mas após a colisão o rapaz que conduzia uma motocicleta Honda CG 150, de cor vermelha, placa NDB-2516/Cabixi, apresentou certo nervosismo e queria sair do local rapidamente.

Com isso, um policial militar que estava à paisana nas proximidades retirou a chave da moto para evitar que o jovem fugisse. Porém, o policial percebeu que o homem se desfez de algo próximo ao meio fio e encobriu com terra. O policial foi até ao local e encontrou duas parangas de substancia aparentando ser entorpecente.

Uma guarnição da Polícia Militar ((PM) foi até ao local e após registrar a ocorrência do acidente, conduziu o motociclista para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp). Ele não portava o documento do veículo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Claudemir Sabino