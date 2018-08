Motorista de caçamba acerta motoqueiro ao acessar rotatória na BR-364

O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira, 27, por volta das 09h00, na rotaria da BR-364, próximo ao Posto Cinta Larga, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local do fato pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da moto Honda CG 125, de cor preta, placa NEE-2529/Vilhena, seguia pela Avenida Marechal Rondon, sentido Cuiabá.

Quando ao acessar a rotatória foi atingido na traseira por um caminhão VW/26.260 – caçamba, placa HBR-9654/Comodoro-MT.

No impacto, o condutor da motocicleta sofreu apenas escoriações na perna e não quis ser levado pelo Corpo de Bombeiros ao hospital.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia