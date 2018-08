PM evita tragédia ao prender homem que tentava matar ex-mulher a facadas em Cerejeiras

O fato foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, pela Polícia Militar (PM), na tarde desta segunda-feira, 27.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi chamada na Rua Maria Godoy Duran, onde a informação dava conta que um homem tinha “surtado” e estava tentando matar a ex-mulher a facadas.

Ao chegar no local, as portas da casa estavam fechadas e, apenas uma janela aberta, ao entrarem no quintal foram até a janela e depararam com o suspeito identificado posteriormente como Gilmar da Silva, de 46 anos, com uma faca no pescoço da vítima.

Os militares deram ordem para que o agressor jogasse a faca e se entregasse, mas Gilmar puxou a vítima pelos cabelos e passou a desferir golpes na região da cabeça.

Com isso, os policiais não tiveram alternativa a não ser dar um tiro de elastômero no agressor para que soltasse a mulher. Porém, ao liberar a vítima, Gilmar colocou a faca no peito simulando se matar. Entretanto, foi necessário mais um tiro de advertência para que o homem largasse a faca. Com isso, foi imobilizado.

A vítima foi conduzida ao hospital, passou por procedimentos médicos e não corre risco de morte. Ela tem medida protetiva para que o ex não se aproxime dela.

Gilmar também foi levado ao hospital municipal, fez curativos, mas se recusou receber a medicação prescrita pela médica de plantão. No hospital, Gilmar bateu a cabeça na parede demostrando total descontrole.

Conduzido à delegacia, o homem continuou a bater a cabeça contra a grade da cela, sendo necessário chamar o Corpo de Bombeiros para imobilizá-lo.

O delegado de plantão foi chamado para tomar as devidas providências.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia