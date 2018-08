Sexta é dia de música ao vivo com Matheus Verine no Picanha na Chapa

Como de costume, todas as sextas o Picanha na Chapa traz música ao vivo para seus clientes. Nesta sexta-feira, 31, a animação da noite ficará por conta do cantor Matheus Verine, o Betinho.

O cliente poderá aproveitar a boa música saboreando uma suculenta picanha na chapa que já é tradição em Vilhena, ou, se deliciando com um tambaqui frito inteiro.

Não para por aí, a promoção do Picanha na Chapa continua, o cliente que adquirir qualquer tipo de filé ou picanha grande, exceto porções, pagará o valor de um médio. Lembrando que a promoção só é válida para quem ir ao restaurante, não contemplando entregas.

E tem mais, o restaurante também conta com espaço no segundo piso composto por mesas de bilhar, bar exclusivo, variedades em pratos, porções, palco para música ao vivo e aquela cerveja litrão com preço promocional.

Não perca tempo e vá conferir, o Picanha na Chapa está localizado na Rua Domingos Linhares, Centro de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação