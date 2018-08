Acidentes simultâneos são registrados no Cristo Rei

Os acidentes aconteceram no início da tarde desta terça-feira, 28, no Bairro, Cristo Rei, em Vilhena.

O primeiro aconteceu na Avenida Melvin Jones. De acordo com testemunhas, uma mulher de aproximadamente de 40 anos, ao tentar cruzar a via, acabou sendo atropelada por uma motocicleta que seguia pela avenida, sentido BR-364.

No choque, a vítima sofreu hematomas na cabeça e o motoqueiro escoriações. Ambos foram levados por uma equipe do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena (HRV).

A segunda ocorrência aconteceu a algumas quadras praticamente no mesmo horário. Sendo este no cruzamento da Avenida Melvin Jones, com a Rua 1507.

De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito (P-trân), a condutora da moto Honda Biz 125, placa NJB-7889/Vilhena, seguia pela via e levava na garupa uma criança de seis anos.

Porém, ao chegar no cruzamento colidiu com uma motocicleta Honda CG 150, de cor preta, placa NCJ-4559/Vilhena, no qual o condutor teria avançado a preferencial.

No impacto, a condutora da Biz e a passageira sofreram varias escoriações. Sendo socorridas pelo Corpo de Bombeiros ao HRV.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia