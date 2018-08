Bombeiros capturam macaco da espécie sagui em avenida de Vilhena

A captura ocorreu no início da tarde desta terça-feira, 28, no canteiro Central da Avenida Paraná, em Vilhena.

Após populares avistaram o animal, que se refugiou em uma árvore, devido estar assustado com o trânsito da via, uma equipe dos bombeiros foi ao local e realizou a captura do macaco, da espécie sagui.

Após uma breve avaliação, foi constatado que o macaco não possuía ferimentos, sendo este então, devolvido a seu habitat natural.

Texto e fotos: Extra de Rondônia