Comunidade Nossa Senhora das Graças realiza festa no mês de setembro em Vilhena

A comunidade Nossa Senhora das Graças, localizada na Rua 626, no Bairro Parque São Paulo, em Vilhena, convida a população para uma grande festa que será realizada no mês de setembro.

O evento será realizado no dia 9 de setembro com a seguinte programação:

As 09h00 – Santa Missa, as 10h30 – Início das festividades com bingo, leilão e show ao vivo.

Espeto de carne bovina e suína – R$ 30,00, frango assado – R$ 25,00 e para quem quiser almoçar na comunidade haverá diversos tipos de comida. Toda a renda será revertida em prol da comunidade. Observação: levar pratos e talheres.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação