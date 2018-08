CORUMBIARA: prefeito vai à Seduc resolver falta de transporte escolar por ineficiência do Estado

O prefeito de Corumbiara, Laércio Marchini, o popular “Laércio do Laticínio” (PDT), está em Porto Velho desde esta segunda-feira, 27, para uma série de reuniões com autoridades estaduais.

Na agenda do mandatário, está incluído encontro com representantes da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), com a finalidade de regularizar o convênio com o município para o retorno do transporte escolar em Corumbiara.

Semana passada, a secretaria municipal de educação (Semed) desse município emitiu o ofício circula 022/2018 a cinco diretores de escolas municipais informando a respeito da paralisação temporária do transporte escolar devido à falta de assinatura do convênio com Corumbiara.

Conforme o documento, apenas está em operação a frota que faz o trajeto do distrito de Verde Seringal (escola Helicônia) por ser mantido com recursos próprios do município (LEIA OFÍCIO ABAIXO).

De acordo informações colhidas pelo site, alunos da escola estadual Colina Verde, do distrito de Rondolândia, correm o risco de reprovar pelo número excessivo de faltas, já que no início do ano também ocorreu paralisação semelhante.

Ouvido pelo Extra de Rondônia, Laércio Marchini, via telefone, informou que vai à Gerência de convênios, na Seduc, para tentar resolver a situação o mais rápido possível e retorne o transporte escolar em Corumbiara.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia