Escola Martim Lutero promove semana de atividades em comemoração à pessoa com deficiência

No decorrer desta semana a escola Martim Lutero de Vilhena realizou uma programação diferenciada para os alunos, isso devido à data alusiva em comemoração a “Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla” que ocorre do dia 21 a 28 de agosto.

Para os alunos que frequentam a sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE) foi ofertado momentos de lazer com passeios na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), Chacará da Amizade e cinema.

Durante a semana também foram trabalhados temas e textos visando à conscientização, respeito e inclusão das pessoas com necessidades especiais.

Como encerramento das atividades os professores Henrique Gomes Matter, Sirlene Inácio Costa, juntamente com os alunos do AEE e os interpretes da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) Lidiane Câmara do Nascimento e Fernanda Emanuele apresentaram um teatro em Libras.

Todo o projeto foi desenvolvido pelas coordenadoras Zenaide Neves e Marlene Taborda, contando com o apoio da diretora da instituição Cidineia Salviano Martins.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia