Moto taxista sofre fratura ao se envolver em acidente no centro

O acidente ocorreu no final da tarde desta terça-feira, 28, na Avenida Marques Henrique, em frente a um restaurante, no Centro de Vilhena.

De acordo informações colhidas no local do fato pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor de um carro Fiat Torino, seguia pela via sentido BR-364, e ao fazer uma conversão a esquerda para estacionar, o moto taxista que seguia atrás se assustou. Com isso, perdeu o controle de direção e caiu.

Na queda, o motociclista sofreu fratura exposta na perna direita e uma luxação na mão esquerda.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A Polícia Militar de Trânsito (P-trân)foi chamada e registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia